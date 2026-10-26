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Microsoft предложила 60 тыс. сотрудникам уволиться за компенсацию — это 27% всей компании

Microsoft предложила 60 тыс. сотрудникам уволиться за компенсацию — это 27% всей компании
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26 октября директор по персоналу Microsoft Эми Коулман отправила 60 тыс. сотрудникам компании служебную записку с предложением добровольно уволиться, получив при этом денежную компенсацию. Свои рабочие места могут потерять 27% от всего штата Microsoft.

Программа добровольного ухода — важный элемент того, как мы меняем наш подход к трансформации: мы стремимся к большей гибкости и, по возможности, предоставляем сотрудникам дополнительные возможности для планирования следующего этапа карьеры.

Таким образом Microsoft планирует избежать очередной волны увольнений, сократив при этом затраты. В последнее время компания испытывает кризис: весной компания отказалась от ИИ Claude из-за слишком дорогих лицензий, а совсем недавно продолжила реструктуризацию Xbox.

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