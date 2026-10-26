Обзоры GTA 6 выйдут 18 ноября — за день до релиза игры

Студия Rockstar Games начала рассылать копии GTA 6 журналистам. Как сообщает инсайдер Nate the Hate, многие зарубежные обозреватели уже получили доступ к релизной версии одной из самых ожидаемых игр последних лет.

По его данным, у СМИ будет примерно три недели на прохождение игры и выпуск обзоров — эмбарго на публикацию рецензий спадёт 18 ноября, ровно за день до релиза. В этот день ожидается выход и других материалов, включая тесты производительности, прохождения новинки на YouTube и другой контент. В самой Rockstar Games не подтверждали выдачу кодов для инфлюенсеров.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.