15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Обзоры GTA 6 выйдут 18 ноября — за день до релиза игры

Обзоры GTA 6 выйдут 18 ноября — за день до релиза игры
Комментарии

Студия Rockstar Games начала рассылать копии GTA 6 журналистам. Как сообщает инсайдер Nate the Hate, многие зарубежные обозреватели уже получили доступ к релизной версии одной из самых ожидаемых игр последних лет.

По его данным, у СМИ будет примерно три недели на прохождение игры и выпуск обзоров — эмбарго на публикацию рецензий спадёт 18 ноября, ровно за день до релиза. В этот день ожидается выход и других материалов, включая тесты производительности, прохождения новинки на YouTube и другой контент. В самой Rockstar Games не подтверждали выдачу кодов для инфлюенсеров.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.

Материалы по теме
Исполнитель роли Майкла из GTA 5 приедет в Москву и проведёт встречу с фанатами