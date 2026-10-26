В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина

26 октября в Steam началась традиционная распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и мистических триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.

Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»

Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 2 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.