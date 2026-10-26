В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина
26 октября в Steam началась традиционная распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и мистических триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.
Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»
- DayZ — 1645 рублей (- 50%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 160 рублей (- 90%)
- The Outlast Trials — 390 рублей (- 70%)
- Phasmophobia — 594 рубля (- 30%)
- Hunt: Showdown 1896 — 487 рублей (- 60%)
- The Forest — 87 рублей (- 80%)
- Sons Of The Forest — 308 рублей (- 72%)
- Escape the Backrooms — 319 рублей (- 20%)
- 7 Days to Die — 825 рублей (- 45%)
- Killing Floor 2 — 89 рублей (- 90%)
- R.E.P.O. — 275 рублей (- 35%)
- REANIMAL — 1125 рублей (- 25%)
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%).
Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 2 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.