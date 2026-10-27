В Сеть выложили первый сценарий «Назад в будущее 2» — с пятым измерением без Дикого Запада

Сценарист серии фильмов «Назад в будущее» Боб Гейл выложил в Сеть альтернативный сценарий второй части. Как выяснилось, первая версия ленты сильно отличается от того, что было показано в итоге.

История по-прежнему начинается в 2015 году, но уже содержит множество отличий. При этом после получения «Спортивного альманаха» героев ждёт совершенно другая судьба — Марти попадает в 1967 год и становится участником протестов против войны во Вьетнаме, а Док в финале попадает в пятое измерение вместо Дикого Запада.

Ознакомиться со 147-страничным сценарием «Назад в будущее 2» можно по ссылке. Также Гейл выпустил книгу,