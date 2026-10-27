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Нашли актёров на роли родителей Гарри и Чарли Уизли в сериале «Гарри Поттер» от HBO

Нашли актёров на роли родителей Гарри и Чарли Уизли в сериале «Гарри Поттер» от HBO
Ханна Чинн, кадр из фильма «Надежда есть всегда»
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Канал HBO представил ещё трёх актёров, которые примут участие в предстоящем сериале «Гарри Поттер» по мотивам волшебной серии Джоан Роулинг.

Стало известно, кто сыграет родителей Гарри, а также второго по старшинству сына Уизли.

  • Лили Поттер — Ханна Чинн (играла в фильмах «Заклятье 4», «Домина»);
  • Джеймс Поттер — Джаспер Талбот («Убийство на пляже»);
  • Чарли Уизли — Гарри Гилби («Толкин», сериал «Последнее королевство»).
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