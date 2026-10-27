Нашли актёров на роли родителей Гарри и Чарли Уизли в сериале «Гарри Поттер» от HBO

Канал HBO представил ещё трёх актёров, которые примут участие в предстоящем сериале «Гарри Поттер» по мотивам волшебной серии Джоан Роулинг.

Стало известно, кто сыграет родителей Гарри, а также второго по старшинству сына Уизли.

Лили Поттер — Ханна Чинн (играла в фильмах «Заклятье 4», «Домина»);

— Ханна Чинн (играла в фильмах «Заклятье 4», «Домина»); Джеймс Поттер — Джаспер Талбот («Убийство на пляже»);

— Джаспер Талбот («Убийство на пляже»); Чарли Уизли — Гарри Гилби («Толкин», сериал «Последнее королевство»).