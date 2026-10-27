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Российский мультсериал «Абдукция» в духе «Дандадана» получит второй сезон в 2027 году

Российский мультсериал «Абдукция» в духе «Дандадана» получит второй сезон в 2027 году
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Второй сезон российского мультсериала «Абдукция» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в 2027 году. Продолжение будет состоять из 11 эпизодов.

Сюжет «Абдукции» напоминает популярное аниме «Дандадан»: два школьника с разными характерами сталкиваются с мистическими явлениями и различными заговорами. Во втором сезоне героев ждут серьёзные испытания, новые союзники и отголоски прошлого: пока один пытается вернуть память, второй изучает природу своих сверхспособностей.

Первый сезон «Абдукции» вышел в конце 2025 года. Сериал получил относительно высокие оценки аудитории (7,8 из 10 на «Кинопоиске») и награду лучшему анимационному проекту на «Мультпрактике» в Воронеже.