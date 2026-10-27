15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Masters Bucharest. Групповой этап. День 4. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедии «Тома Сойер» с блогершей Вики Шоу

Начались съёмки комедии «Тома Сойер» с блогершей Вики Шоу
Комментарии

Кинокомпании «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и «Арна Медиа» объявили о старте производства фильма «Тома Сойер». Съёмки приключенческой комедии займут несколько месяцев, после чего она выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.

По сюжету 14-летняя Тома Сойер умеет обвести взрослых вокруг пальца, заставить других сделать свою работу и ещё получить за это деньги. Но найденный ретромагнитофон переносит её в детский лагерь 1996 года, где за возвращение домой придётся побороться. Машину времени выставляют на аукцион за игровые деньги. Объединившись с двумя новыми приятелями, Тома превращает лагерную жизнь в череду дерзких авантюр, чтобы заработать больше всех.

Главную роль в сериале сыграет популярная блогерш