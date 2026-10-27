Начались съёмки комедии «Тома Сойер» с блогершей Вики Шоу

Кинокомпании «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и «Арна Медиа» объявили о старте производства фильма «Тома Сойер». Съёмки приключенческой комедии займут несколько месяцев, после чего она выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.

По сюжету 14-летняя Тома Сойер умеет обвести взрослых вокруг пальца, заставить других сделать свою работу и ещё получить за это деньги. Но найденный ретромагнитофон переносит её в детский лагерь 1996 года, где за возвращение домой придётся побороться. Машину времени выставляют на аукцион за игровые деньги. Объединившись с двумя новыми приятелями, Тома превращает лагерную жизнь в череду дерзких авантюр, чтобы заработать больше всех.

Главную роль в сериале сыграет популярная блогерш