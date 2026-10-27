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Российский состав Nemiga Gaming вышел на PGL Major Singapore 2026 по CS 2 в Сингапуре

Российский состав Nemiga Gaming вышел на мэйджор по Counter-Strike 2 в Сингапуре
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Российский состав Nemiga Gaming обеспечил себе участие на чемпионате мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. После победы над бразильской DENDELE (2:0) клуб из Беларуси набрал достаточно VRS-очков, чтобы обогнать конкурентов.

Таким образом, на главном турнире сезона сыграют минимум пять команд из России: ранее путёвки в Сингапур получили Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION и 1win.

Ещё три участника мэйджора от Европы определятся до 2 ноября. Согласно подсчётам HLTV, пока наибольшие шансы — у FaZe Clan (89,5%), 100 Thieves (59,2%) и B8 (40,5%). Математические шансы сохраняют HOTU (18%), magic (13,5%), K27 и Nemesis (менее 10%).

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