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Appe представила новый MacBook Pro — с экраном 14 дюймов и M6, но без OLED-дисплея

Appe представила новый MacBook Pro — с экраном 14 дюймов и M6, но без OLED-дисплея
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Компания Apple представила обновлённую линейку MacBook Pro. Дизайн остался без изменений, но экран был увеличен до 14 дюймов, а основой ноутбука впервые стал процессор M6.

Это позволит увеличить производительность графики до 30%, а скорость выполнения ИИ-задач — до 25%. Общая пропускная способность памяти выросла со 153 до 170 ГБ/с.

Вопреки ожиданиям инсайдеров, новый MacBook Pro не оснащён сенсорным экраном и OLED-дисплеем: вероятно, такие ноутбуки Apple представит позже. Версию «прошки», представленную сегодня, можно будет купить с 6 ноября — минимальная цена составит $ 1999 (около 161 тыс. рублей).

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