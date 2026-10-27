Фанаты выпустили лаунчер с портами консольных игр на ПК

В конце сентября на ПК начали выходить неофициальные порты игр с консолей. Это произошло после того, как фанаты начали использовать нейросети для рекомпиляции различных проектов с приставок, адаптируя их архитектуру под Windows, MacOS и Linux.

За последние недели подобных портов стало так много, что пользователи создали полноценный проект RecompLauncher, который позволяет отслеживать и устанавливать неофициальные сборки видеоигр с консолей на ПК. Авторы заявляют, что не занимаются пиратством: в каталоге лаунчера присутствуют исключительно программы для запуска игр, для которых необходимы файлы из лицензионных версий проектов. В схожем формате работают эмуляторы, которые технически не нарушают авторские права Sony, Microsoft и Nintendo.

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