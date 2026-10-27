В Valorant добавят нового агента Hush и усилят автомат Warden

Riot Games опубликовала описание обновления 13.09 для VALORANT, которое выйдет 28 октября в 4:00 мск. Помимо ранее анонсированного агента Hush, патч принесёт изменения в баланс оружия и агентов.

Hush родом из китайской провинции Гуандун и обладает телекинетическими способностями: пассивное умение позволяет подбирать оружие и Spike на расстоянии, а активные навыки дают возможность притягивать и подбрасывать противников в воздух, ослеплять их, а также парить и совершать рывки по карте. Персонаж стал первым агентом, добавленным после запуска системы оценки эффективности — разработчики предупредили, что показатели при игре за неё могут колебаться в первые дни.

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