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Представлен компьютер iMac на процессоре M6 — цена стала выше на $ 300

Представлен компьютер iMac на процессоре M6 — цена стала выше на $ 300
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Компания Apple представила новую модель своего компьютера iMac. В качестве основы моноблок получил процессор M6, представленный в августе этого года.

Характеристики ПК почти не изменились: 24-дюймовый экран с 4.5К, те же цвета. Пропускная способность памяти увеличена до 170 ГБ/с, обновлены стандарты Wi-Fi и Bluetooth, а SSD-накопитель стал вдвое быстрее считывать и перезаписывать информацию.

При этом цена на iMac увеличилась сразу на $ 300 — с $ 1299 до $ 1599 за версию на 16+256 ГБ. Предзаказы такого компьютера откроют уже завтра, 28 октября, а в продажу обновлённые устройства поступят с 6 ноября.

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