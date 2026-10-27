«Промежуточный ничего не решает». Magixx — о поражении от BetBoom Team на турнире по CS 2

Рифлер состава Team Spirit по CS 2 Борис magixx Воробьев прокомментировал поражение от BetBoom Team на групповом этапе турнира PGL Masters Bucharest 2026. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Киберспортсмен подробно разобрал ход серии и отметил, что текущие результаты не влияют на главную цель состава.

Мы начали Anubis, он был ровным, забрали его за счёт индивидуального перформанса. На Ancient игра началась с неудачной пистолетки, дальше соперник перехватил инициативу, нас засноуболлило. На Mirage показали хороший КТ-сайд, но за атаку не доиграли несколько простых моментов. На овертаймах шла равная борьба: мы раскликались к третьей карте, однако не дожали технически. При этом