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Определились пары четвёртого раунда швейцарского этапа Worlds 2026 по LoL

Определились пары четвёртого раунда швейцарского этапа Worlds 2026 по LoL
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Организаторы чемпионата мира по League of Legends сформировали расписание четвёртого раунда швейцарской стадии. Коллективы со счётом 2-1 по сериям поборются за прямой выход в плей-офф, а команды со статистикой 1-2 сыграют на выбывание с турнира.

Все встречи раунда пройдут в формате best-of-3 по правилам Fearless Draft.

Матчи за выход в плей-офф (корзина 2-1):

  • Movistar KOI — T1 (28 октября, 23:00 мск);
  • LYON Gaming — Invictus Gaming (29 октября, 2:00 мск);
  • Bilibili Gaming — Top Esports (30 октября, 2:00 мск).

Матчи на вылет с турнира (корзина 1-2):

  • CTBC Flying Oyster — Karmine Corp (29 октября, 23:00 мск);
  • Team Liquid — LOS (30 октября, 23:00 мск);
  • G2 Esports — Hanwha Life Esports (31 октября, 2:00 мск).

Швейцарская стадия 2026 World Championship проходит в США с 23 по 31 октября. Из 16 коллективов в плей-офф выйдут восемь лучших команд, одержавших по три победы.

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