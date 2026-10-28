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«Хрустальное озеро» показало четвёртый лучший старт среди всех сериалов Peacock

«Хрустальное озеро» показало четвёртый лучший старт среди всех сериалов Peacock
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По данным Peacock, «Хрустальное озеро» — четвёртый по популярности оригинальный сериал за всю историю платформы.

Приквел «Пятницы, 13-е» за первые 11 дней просмотра набрал 1,3 млрд минут просмотра. Если разделить это число на продолжительность сериала в 398 минут, то получится, что его посмотрели 3,3 млн человек. Но по общему количеству минут просмотра на Peacock он уступает только трём шоу.

По данным Nielsen, сериал «Хрустальное озеро» стал третьим по популярности оригинальным сериалом на стриминговых платформах и третьим по количеству просмотров среди сериалов первого сезона на телевидении за недел