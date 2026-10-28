Назван исполнитель роли злодея в фильме «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом

Коннор Сторри, сыгравший во второй части «Джокера», ведёт переговоры о роли в фильме «Призрачный гонщик» для Marvel Studios, где он сыграет вместе с Райаном Гослингом. Если верить данным, Коннор исполнит роль злодея.

Предполагается, что Гослинг сыграет Джонни Блейза, хотя Marvel официально это не подтвердила. В комиксах Блейз — каскадёр-мотоциклист, который заключил сделку с дьяволом и стал связан с демоном по имени Затарос. После этого Блейз превращается в огненного духа мести на мотоцикле с черепом вместо головы.

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