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Назван исполнитель роли злодея в фильме «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом

Назван исполнитель роли злодея в фильме «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом
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Коннор Сторри, сыгравший во второй части «Джокера», ведёт переговоры о роли в фильме «Призрачный гонщик» для Marvel Studios, где он сыграет вместе с Райаном Гослингом. Если верить данным, Коннор исполнит роль злодея.

Предполагается, что Гослинг сыграет Джонни Блейза, хотя Marvel официально это не подтвердила. В комиксах Блейз — каскадёр-мотоциклист, который заключил сделку с дьяволом и стал связан с демоном по имени Затарос. После этого Блейз превращается в огненного духа мести на мотоцикле с черепом вместо головы.

Режиссёр