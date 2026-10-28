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Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом вышел в российских онлайн-кинотеатрах

Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом вышел в российских онлайн-кинотеатрах
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Боевик «Мятеж» стал доступен для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах. Картину можно посмотреть на «Кинопоиске», в Okko и других стримингах. До этого лента вышла в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

«Мятеж» рассказывает об англичанине Коуле Риде, которого обвинили в убийстве своего начальника. Он решает отомстить и начинает сражаться с бандитами. Боевые действия придётся проводить на судне, которое используют для торговли людьми.

Ранее лента также столкнулась со скандалом: фильм случайно выпустили в высоком качестве на Amazon Prime Video. Боевик был доступен полностью бесплатно в разделе трейлеров, после чего его поспешно удалили.

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