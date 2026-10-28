Фильм «Мстители: Судный день» собрал на предпродажах билетов в США уже $ 65 млн

Фильм «Мстители: Судный день» ещё не вышел, но он уже зарабатывает на предпродажах билетов. Ленте в США покорились уже $ 65 млн, а ведь до премьеры ещё чуть меньше двух месяцев, то есть времени у блокбастера предостаточно.

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года.