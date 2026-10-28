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Сара Снук сыграет в сериале «Птицы», вдохновлённом фильмом Альфреда Хичкока

Сара Снук сыграет в сериале «Птицы», вдохновлённом фильмом Альфреда Хичкока
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По данным Deadline, обладательница премии «Эмми» Сара Снук, звезда сериала «Наследники», возвращается на HBO в роли главной героини мини-сериала «Птицы», вдохновлённого фильмом Альфреда Хичкока и повестью Дафны Дюморье.

Избежав ожесточенной борьбы за опеку, Майра возвращается домой с маленькой дочерью, тайно расследуя подозрительное исчезновение подруги детства. Убийца на свободе, угрозы становятся всё более явными, и Майра пытается защитить дочь от новой ужасающей угрозы: жестоких нападений птиц, необъ