Сара Снук сыграет в сериале «Птицы», вдохновлённом фильмом Альфреда Хичкока

По данным Deadline, обладательница премии «Эмми» Сара Снук, звезда сериала «Наследники», возвращается на HBO в роли главной героини мини-сериала «Птицы», вдохновлённого фильмом Альфреда Хичкока и повестью Дафны Дюморье.

Избежав ожесточенной борьбы за опеку, Майра возвращается домой с маленькой дочерью, тайно расследуя подозрительное исчезновение подруги детства. Убийца на свободе, угрозы становятся всё более явными, и Майра пытается защитить дочь от новой ужасающей угрозы: жестоких нападений птиц, необъ