Магическая игра Witchbrook в духе Stardew Valley выйдет 28 января — трейлер

Студия Chucklefish, авторы космической песочницы Starbound, анонсировали дату релиза своей новой игры -Witchbrook. Магическое приключение выйдет на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch/Switch 2 уже 28 января.

Видео доступно на YouTube-канале Chucklefish. Права на видео принадлежат Chucklefish.

Witchbrook — смесь «Гарри Поттера» и культового симулятора фермера Stardew Valley. Как и в волшебной франшизе Джоан Роулинг, в проекте Chucklefish можно обучаться в школе чародейства, колдовать заклинания