Natus Vincere распустила состав по Valorant

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о прекращении сотрудничества с игроками и тренерским штабом состава по Valorant. Клуб полностью освободил ростер от контрактных обязательств перед подготовкой к следующему соревновательному циклу.

В официальном заявлении представители клуба поблагодарили коллектив за совместную работу.

С приближением нового сезона VCT мы хотим выразить огромную благодарность всем игрокам и сотрудникам, которые были частью NAVI VALORANT на протяжении 2026 года. Мы желаем всем удачи в их будущих начинаниях и надеемся снова увидеть их сияющими на большой сцене.

В течение соревновательного сезона 2026 года ростер NAVI не сумел отобраться ни на один международный турнир серии Masters, а также пропустил чемпионат мира