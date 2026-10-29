Огромная карта, система запаха и умные копы: новые детали GTA 6

29 октября издание GamesRadar опубликовало большой материал, посвящённый GTA 6. Журналисты пообщались с сотрудниками Rockstar Games и раскрыли новые детали одной из самых ожидаемых игр последних лет. Мы собрали основные детали в одном материале.

Новые детали GTA 6 из материала GamesRadar