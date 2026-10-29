Огромная карта, система запаха и умные копы: новые детали GTA 6
29 октября издание GamesRadar опубликовало большой материал, посвящённый GTA 6. Журналисты пообщались с сотрудниками Rockstar Games и раскрыли новые детали одной из самых ожидаемых игр последних лет. Мы собрали основные детали в одном материале.
Новые детали GTA 6 из материала GamesRadar
- В GTA 6 будет полноценная симуляция общественного транспорта. По всему штату Леонида будут ходить автобусы и поезда, которые главные герои смогут использовать в любой момент.
- Разработчики делают большую ставку на динамическую погоду, характерную для Майами. Она учитывает в том числе силу ветра, влажность, плотность тумана, время суток и другие составляющие.
- В GTA 6 будет полноценная система запаха. Например, если в каком