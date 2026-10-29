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Огромная карта, система запаха и умные копы: новые детали GTA 6

Огромная карта, система запаха и умные копы: новые детали GTA 6
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29 октября издание GamesRadar опубликовало большой материал, посвящённый GTA 6. Журналисты пообщались с сотрудниками Rockstar Games и раскрыли новые детали одной из самых ожидаемых игр последних лет. Мы собрали основные детали в одном материале.

Новые детали GTA 6 из материала GamesRadar

  • В GTA 6 будет полноценная симуляция общественного транспорта. По всему штату Леонида будут ходить автобусы и поезда, которые главные герои смогут использовать в любой момент.
  • Разработчики делают большую ставку на динамическую погоду, характерную для Майами. Она учитывает в том числе силу ветра, влажность, плотность тумана, время суток и другие составляющие.
  • В GTA 6 будет полноценная система запаха. Например, если в каком