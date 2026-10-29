T1 и и Invictus Gaming вышли в плей-офф Worlds 2026 по League of Legends

Завершились стартовые матчи четвёртого раунда швейцарской стадии чемпионата мира по League of Legends среди команд со счётом 2-1. Южнокорейская T1 и китайская Invictus Gaming по их итогам гарантировали себе слоты в четвертьфинале турнира.
Действующие чемпионы мира T1 уверенно обыграли европейский коллектив Movistar KOI со счётом 2:0. Первая карта завершилась со счётом 20:10 по убийствам, а вторая — 22:9. Ключевым игроком серии стал мидлейнер Ли Faker Сан Хёк, завершивший противостояние с суммарной статистикой 10/4/18 по KDA.
В параллельной встрече Invictus Gaming оказалась сильнее североамериканской LYON Gaming — 2:1. Уступив на второй карте со счётом 8:18, китайский ростер разгромил соперника на десайдере со счётом 19:4. Высокую результативно