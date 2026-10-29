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В кинотеатрах вышел фильм «Рождение империи» о Петре I

В кинотеатрах вышел фильм «Рождение империи» о Петре I
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Рождение империи» о Петре I. Ленту уже можно посмотреть в большинстве городов страны.

Биографическая драма о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. События ленты развернутся с 1698 по 1709 год.

Главные роли в фильме сыграли Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызов») и другие именитые российские актёры.

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