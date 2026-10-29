Фильм по BioShock от режиссёра «Голодных игр» в работе

В недавнем интервью режиссёр «Голодных игр» и будущей экранизации BioShock Фрэнсис Лоуренс порассуждал на тему того, что картина всё ещё в работе. Конкретно сейчас идёт работа над сценарием.

Мы всё ещё работаем над сценарием и, думаю, уже близки к завершению. Мне очень нравится, как всё складывается. Мы все прикладываем много усилий.

Ранее Лоуренс отмечал, что Netflix даёт ему полную творческую свободу, поэтому проект должен получиться качественным и без лишнего надзора со стороны. Ранее к проекту был привязан Майкл Грин, работавший над «Логаном» и «Бегущим по лезвию 2049».

Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода.