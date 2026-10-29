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Фильм по BioShock от режиссёра «Голодных игр» в работе

Фильм по BioShock от режиссёра «Голодных игр» в работе
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В недавнем интервью режиссёр «Голодных игр» и будущей экранизации BioShock Фрэнсис Лоуренс порассуждал на тему того, что картина всё ещё в работе. Конкретно сейчас идёт работа над сценарием.

Мы всё ещё работаем над сценарием и, думаю, уже близки к завершению. Мне очень нравится, как всё складывается. Мы все прикладываем много усилий.

Ранее Лоуренс отмечал, что Netflix даёт ему полную творческую свободу, поэтому проект должен получиться качественным и без лишнего надзора со стороны. Ранее к проекту был привязан Майкл Грин, работавший над «Логаном» и «Бегущим по лезвию 2049».

Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода.

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