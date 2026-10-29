Фильм «Фьорд», победитель Канн-2026, вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать фильм «Фьорд». Ленту можно посмотреть в большинстве городов страны.

Картина рассказывает о семье, которая переезжает в норвежскую деревню из Румынии. У них получается найти общий язык с соседями, а дети без проблем устраиваются в школе. Ситуация меняется, когда румынская девочка приходит в школу с синяками. После этого по деревне начинают ползти слухи насчёт новых жителей.

Главную роль сыграл звезда фильмов Marvel Себастиан Стэн. В картине также снялись Ренате Реинсве («Закулисье реальности»), Лиза Ловен Конгсли («Профессионалы»), и другие актёры. «Фьорд» получил главную награду, «Золотую пальмовую ветвь», на Каннском кинофестивале — 2026.