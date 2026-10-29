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Пол Беттани пошутил о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel

Пол Беттани пошутил о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel
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В интервью Пола Беттани спросили, что он думает о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel. Актёр с шуткой отреагировал на вопрос, отметив, что Роберт украл у него звание самого долгоиграющего роль персонажа человека в киновселенной.

По словам Беттани, Роберт заставил его задержаться в киновселенной, чтобы побить новый рекорд.

Я был самым долгоиграющим человеком в киновселенной какое-то время… он украл моё наследие, как и украл у меня столько всего другого. Может, я всё ещё продержусь дольше него. Посмотрим.

Про Вижна сняли собственный сериал, а увидеть Роберта в образе Доктора Дума можно будет в фильме «Мстители: Судный день».

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