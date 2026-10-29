В кинотеатрах России вышел перевыпуск фильма «Жертвоприношение» Андрея Тарковского

В кинотеатрах России с сегодняшнего дня показывают отреставрированную версию фильма АндреяТарковского «Жертвоприношение». Фильм обновили до формата 4K для современных кинозалов.

«Жертвоприношение» — последний фильм Тарковского. Картине исполнилось 40 лет. «Жертвоприношение» называют своеобразным завещанием режиссёра человечеству, предостерегающим от угрозы ядерной войны. Лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля и ряд других престижных наград.

А в 2024 году картину показали в рамках ретроспективной секции Berlinale Classics вместе с такими картинами, как «Годзилла» и «После работы» Мартина Скорсезе.