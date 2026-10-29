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Экшен The Duskbloods от авторов Elden Ring перенесли на 2027 год

Экшен The Duskbloods от авторов Elden Ring перенесли на 2027 год
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Студия FromSoftware сообщила о переносе релиза игры The Duskbloods. Сетевой экшен от авторов Dark Souls и Elden Ring теперь выйдет в 2027 году, а не в 2026-м.

Разработчики проекта рассказали, что причиной переноса стало желание обеспечить лучший игровой опыт и выделение дополнительного времени на доработку геймплея. Авторы также отметили, что во время тестирования пользователи высоко оценили игровой процесс — теперь создатели уделят ещё больше времени полировке экшена.

В тестировании,