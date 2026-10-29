Умер Патрик Стюарт, звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути»

29 октября стало известно о смерти британского актёра Патрика Стюарта. Артист скончался в своём доме в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Мужчине было 86 лет.

Патрик Стюарт — известный британский актёр, который снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Артист больше всего известен по роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь», а также по роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах про Людей Икс. Именно этот персонаж в исполнении актёра вернётся в грядущем фильме «Мстители: Судный день», это будет его последняя крупная роль.

Помимо достижений в кинематографе, Патрик Стюарт также был удостоен звания Офицера ордена Британской империи в 2001 году, а в 2010-м он был посвящён в британские рыцари королевой Елизаветой II.