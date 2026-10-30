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Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance — из кошельков могли похитить до $ 6 млрд

Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance — из кошельков могли похитить до $ 6 млрд
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В ночь на 30 октября крупнейшая криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке. По данным СМИ, злоумышленники пытаются вывести с портала сумму в размере $ 6 млрд.

Ситуацию уже прокомментировали в руководстве Binance. Создатели платформы заявили, что в курсе возможного взлома и изучают ситуацию, призвав пользователей сайта не переходить по подозрительным ссылкам и не переводить деньги неизвестным аккаунтам.

Наши специалисты в курсе сообщений о возможной проблеме с безопасностью и проводят активное расследование. Средствам пользователей ничто не угрожает — они в полной безопасности. Наша служба безопасности в приоритетном порядке изучает всю имеющуюся информацию. Призываем пользователей проявлять бдительность: остерегайтесь мошенничества, не переходите по подозрительным ссылкам и не реагируйте на сообщения или запросы, касающиеся данных вашего аккаунта, если они поступают из неофициальных источников.

Сразу несколько СМИ заявили, что хакерам всё же удалось вывести как минимум несколько миллиардов долларов с крупных кошельков BInance. В самой компании пока не комментировали ущерб, расследование продолжается.

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