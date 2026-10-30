Боевик «Твоя мать, твоя мать, твоя мать» с Махершалой Али выйдет в онлайне 3 ноября

Цифровой релиз боевика «Твоя мать, твоя мать, твоя мать» с Махершалой Али в главной роли состоится 3 ноября. В этот день лента появится на зарубежных стримингах.

Лента расскажет о религиозном киллере по имени Латиф. Он пытается совмещать тяжёлую работу с воспитанием детей. Когда его супруга умирает, он отправляется в опасное путешествие, чтобы защитить свою семью от преступных сил.

Вместе с Али в картине снялись Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Джон Чо («Стартрек: Возмездие»), Трэмелл Тиллман («Разделение») и другие известные и не очень актёры. Режиссёром выступил Бассам Тарик («Призраки Шугарленда»).