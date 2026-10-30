15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Masters Bucharest. Полуфинал. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Монарх: Наследие монстров» получит третий сезон, но с новой командой

Сериал «Монарх: Наследие монстров» получит третий сезон, но с новой командой
Комментарии

У сериала «Монарх: Наследие монстров», скорее всего, будет третий сезон. По данным СМИ, он будет неким мягким перезапуском с новым творческим командным составом.

Apple TV и Legendary Television ведут переговоры о продлении сериала на третий сезон, в котором шоу получит новое направление и в нём появятся новые титаны из MonsterVerse.

Сейчас идет поиск новых сценаристов и шоураннера, которые сменят творческую команду первого и второго сезонов во главе с шоураннером и исполнительным продюсером Крисом Блэком, который создал «Монарха» вместе с исполнительным продюсером первого сезона Мэттом Фракшеном.

Материалы по теме