Сериал «Монарх: Наследие монстров» получит третий сезон, но с новой командой

У сериала «Монарх: Наследие монстров», скорее всего, будет третий сезон. По данным СМИ, он будет неким мягким перезапуском с новым творческим командным составом.

Apple TV и Legendary Television ведут переговоры о продлении сериала на третий сезон, в котором шоу получит новое направление и в нём появятся новые титаны из MonsterVerse.

Сейчас идет поиск новых сценаристов и шоураннера, которые сменят творческую команду первого и второго сезонов во главе с шоураннером и исполнительным продюсером Крисом Блэком, который создал «Монарха» вместе с исполнительным продюсером первого сезона Мэттом Фракшеном.