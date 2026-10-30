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Вышел дебютный тизер-трейлер аниме Death Stranding Isolations

Вышел дебютный тизер-трейлер аниме Death Stranding Isolations
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Disney опубликовала первый тизер-трейлер аниме Death Stranding Isolations. В ролике показали главную героиню, которая пробудилась ото сна из-за дурных кошмаров.

Дебютный тизер-трейлер аниме Death Stranding Isolations

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Disney.

События аниме развернутся после завершения сюжета первой Death Stranding, когда Сэм Портер Бриджес объединил Америку в общую хиральную сеть. Главной героиней выступает девушка-отшельн