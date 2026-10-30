Для Crimson Desert вышло масштабное сюжетное дополнение с морскими сражениями

Сегодня для Crimson Desert выпустили дополнение Charting the Unknown. Это большое сюжетное DLC, события которого разворачиваются после истории основной игры. Сюжетная ветка в дополнении, кстати, продолжается.

Вместе с новым сюжетным контентом с дополнением в игре появились подводные исследования и морские баталии на манер тех, что были в Assassin's Creed 4: Black Flag. Игроки могут покупать корабли, исследовать на них морские просторы, устраивать сражения и многое другое.

Ещё авторы расширили механики из оригинала и улучшили техническое состояние RPG. Так, на