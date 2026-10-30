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Стартовал сериал «Ноктюрн» со Стивеном Грэмом

Стартовал сериал «Ноктюрн» со Стивеном Грэмом
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На Apple TV начал выходить сериал «Ноктюрн». Для просмотра доступны две первые серии. В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал сезона состоится 25 декабря.

Сериал рассказывает историю бывшего детектива, который переезжает в маленький городок в Пенсильвании. Однако надежды на спокойную жизнь заканчиваются с появлением серийного убийцы.

В «Ноктюрне» снялись Лив Шнайдер («Люди Икс: Начало. Росомаха», «Крик»), Стивен Грэм («Большой куш») и Зази Битц («Джокер 2», «Быстрее пули»). Шоураннером предстоящего сериала выступает Джон Хлавин.