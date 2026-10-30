Нейросеть Claude активно блокирует россиян

Пользователи из России сообщают, что столкнулись с блокировками своих аккаунтов в популярной нейросети Claude. Жители страны лишаются доступа к ИИ во время процедуры проверки личности.

Во время верификации необходимо ввести паспортные данные пользователя. Если нейросеть видит, что они российские, то аккаунты сразу блокируются. Пользователи получают сообщение, что системы Claude обнаружили «сигналы, которые нарушают политику использования платформы».

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