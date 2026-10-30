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ESL проведёт LAN-турнир по Dota 2 в Мюнхене в апреле 2027 года — призовой $ 1 млн

ESL проведёт LAN-турнир по Dota 2 в Мюнхене в апреле 2027 года — призовой $ 1 млн
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ESL анонсировала место проведения и детали своего весеннего турнира по Dota 2. Ивент получил название ESL One Munich 2027 и пройдёт в Германии с 4 по 11 апреля.

На ESL One Munich 2027 выступят 16 команд, призовой фонд составит $ 1 млн. Восемь участников получат прямые инвайты согласно рейтингу ESL, а остальные определятся в ходе открытых квалификаций. Турнир станет первым LAN со зрителями после The International 2026 — другие проходят в студии либо в онлайн-формате.

Фото: ESL

Матчи турнира приме