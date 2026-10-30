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Серверы Dark Souls 2 и 3 отключили на ПК и консолях

Серверы Dark Souls 2 и 3 отключили на ПК и консолях
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Студия FromSoftware сообщила, что отключила серверы второй и третьей части культовой серии Dark Souls. Об этом разработчики рассказали 30 октября на своей странице в соцсети Х.

Авторы проектов отметили, что выявили технические проблемы на серверах игр. Теперь пользователи потеряли доступ к сетевым режимам. Ситуация коснулась Dark Souls 2 и Dark Souls 3 на всех платформах, включая PlayStation 4, Xbox One, ПК, а также версии игр по обратной совместимости на более старших консолях.

Из-за технических проблем игровые серверы