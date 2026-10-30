EA отменила Mass Effect 5 ради Star Wars: Battlefront 3 — СМИ

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал статью, посвящённую закрытию студии BioWare и отмене игры Mass Effect Universe. По данным журналиста, увольнение разработчиков и прекращение создания игры произошло по нескольким причинам.

В статье указано, что компания Electronic Arts занималась планом насчёт выпуска проектов в ближайшие годы. У издателя было две научно-фантастических игры, разработка которых будет стоить более $ 100 млн — Mass Effect Universe и Star Wars: Battlefront 3. В итоге EA решила, что франшиза «Звёздные войны» останется прибыльной, в отличие