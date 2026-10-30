Исполнитель роли Майкла из GTA 5 хотел бы сыграть в GTA про Россию

На второй Московской международной неделе видеоигр гостем стал исполнитель роли Майкла в GTA 5 Нед Люк. Он рассказал, что действие одной из следующих частей GTА вполне могло бы развиваться в России.

По словам артиста, Москва идеально подходит для серии экшенов. Он отметил, что для создания такой игры разработчики должны сами приехать в город и исследовать его. По его мнению, авторы испытали бы трудности при переносе всех улиц в виртуальный мир.

Москва прекрасно подошла бы для GTA. Но необходимо сюда,