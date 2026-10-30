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Игроки громят Helldivers 2 в Steam — из-за нового античита

Игроки громят Helldivers 2 в Steam — из-за нового античита
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Студия Arrowhead выпустила апдейт для популярной онлайн-игры Helldivers 2. Обновление добавляет в игру более улучшенную античит-систему под названием Easy Anti-Cheat.

Патч нацелен на борьбу с нарушителями в игре, однако пользователей не устроило нововведение — недавние обзоры шутера теперь находятся в категории «В основном отрицательные». Геймеры жалуются, что обновление испортило поддержку косметических модов, блокируя их. Игроки также недовольны постоянными вылетами из-за установки даже самых слабых модификаций, которые лишь меняют цвет шлема.