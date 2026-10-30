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В Rocket League пройдёт ивент по аниме «Ван Пис» — старт 1 ноября

В Rocket League пройдёт ивент по аниме «Ван Пис» — старт 1 ноября
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Студия Psyonix представила трейлер нового ивента для аркадного футбола Rocket League. В игре пройдёт кроссовер со знаменитым аниме «Ван Пис» — он стартует уже 1 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Rocket League. Права на видео принадлежат Psyonix.

В рамках события пользователям дадут возможность принять участие на тематической пиратской арене. Разработчики также добавят скины с Луфи и другими персонажами сериала. Кроме того, в игре появятся специальные испытания, за выполнения которых игроки получат награды в стилистике аниме.

Событие по «Ван Пис» продлится до 23 ноября. В заданиях игроки также смогут выиграть антенну, выполненную в стиле аниме, и два специальных баннера. В рамках ивента пополнится и внутриигровой магазин — там с 7 ноября появятся тематические наклейки на машины.

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