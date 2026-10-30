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По «Великому Гэтсби» снимут сериал про полицейских

По «Великому Гэтсби» снимут сериал про полицейских
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Издание Deadline сообщило, что телеканал NBC начал разработку сериала по знаменитому роману «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Дата выхода шоу пока неизвестна.

Предстоящий проект выступит вольной адаптацией оригинальной книги и расскажет о Джее Гэтсби — обаятельном следователе, который умеет читать человеческое поведение. Образ главного героя романа Ника тоже изменят в сериале. Теперь вместо него будет девушка по имени Николь, которая стала заслуженным детективом, но всегда мечтала быть писательницей.