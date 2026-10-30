По «Великому Гэтсби» снимут сериал про полицейских
Издание Deadline сообщило, что телеканал NBC начал разработку сериала по знаменитому роману «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Дата выхода шоу пока неизвестна.
Предстоящий проект выступит вольной адаптацией оригинальной книги и расскажет о Джее Гэтсби — обаятельном следователе, который умеет читать человеческое поведение. Образ главного героя романа Ника тоже изменят в сериале. Теперь вместо него будет девушка по имени Николь, которая стала заслуженным детективом, но всегда мечтала быть писательницей.