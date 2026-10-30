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FURIA обыграла MOUZ и вышла в гранд-финал PGL Masters Bucharest 2026 по CS 2

FURIA обыграла MOUZ и вышла в гранд-финал PGL Masters Bucharest 2026 по CS 2
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Бразильская FURIA победила европейский коллектив MOUZ в полуфинале турнира PGL Masters Bucharest 2026 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:1: 13:6 на Dust2, 9:13 на Mirage и 13:9 — на Cache.

CS 2. PGL Masters Bucharest 2026 . 1/2 финала
30 октября 2026, пятница. 18:00 МСК
FURIA
Окончен
2 : 1
MOUZ

Для команды Габриэля FalleN Толедо это уже второй выход в гранд-финал крупного турнира кряду — ранее команда стала чемпионом Thunderpick World Championship 2026. В прошлый раз аналогичную серию бразильский клуб демонстрировал год назад, завоевав тогда три трофея подряд.

Лучшим игроком встречи стал снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко, завершивший серию с рейтингом 1