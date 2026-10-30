FURIA обыграла MOUZ и вышла в гранд-финал PGL Masters Bucharest 2026 по CS 2

Бразильская FURIA победила европейский коллектив MOUZ в полуфинале турнира PGL Masters Bucharest 2026 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:1: 13:6 на Dust2, 9:13 на Mirage и 13:9 — на Cache.

Для команды Габриэля FalleN Толедо это уже второй выход в гранд-финал крупного турнира кряду — ранее команда стала чемпионом Thunderpick World Championship 2026. В прошлый раз аналогичную серию бразильский клуб демонстрировал год назад, завоевав тогда три трофея подряд.

Лучшим игроком встречи стал снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко, завершивший серию с рейтингом 1