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Фильм Скрудж с Джонни Деппом (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Рождественский фильм «Скрудж» с Джонни Деппом выйдет в России 19 ноября
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13 ноября состоится премьера фильма «Скрудж» — новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Приключение с Джонни Деппом можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента официально не доберётся из-за ухода студии Paramount Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фильм выйдет в России 19 ноября — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 21 ноября.

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