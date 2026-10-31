Сборы фильма «Битва моторов» превысили 900 млн рублей — миллиард близок

31 октября сборы фильма «Битва моторов» превысили 900 млн рублей . Такого показателя картина добилась на четвёртой неделе проката — премьера состоялась 8-го числа. Сейчас лента находится в тройке российских чартов, уступая «Сказке о потерянном времени» и «Чудо-Юдо». В общем зачёте 2026 года лента занимает 12-ую строчку, приближаясь к миллиарду рублей.

«Битва моторов» рассказывает историю Андрея Нагеля — энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Главные роли исполнили Юра Борисов («Анора») и Иван Янковский («Слово пацана»). Режиссёром фильма выступил Илья Маланин («Ненормальный»).