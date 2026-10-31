15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Deadlock получила хэллоуинское обновление — ивент пройдёт до 2 ноября

Deadlock получила хэллоуинское обновление — ивент пройдёт до 2 ноября
Комментарии

В соревновательном экшене Deadlock стартовал временный тематический ивент в честь Хэллоуина, который продлится до 2 ноября.

Убежище и локации Нью-Йорка получили праздничное оформление, а на улицах появились котлы со сладостями: разбив их усиленным ударом ближнего боя, игроки могут получить конфеты с временным баффом Sugar Rush.

Вместе с ивентом авторы выпустили масштабный балансный патч:

  • переработка мид-босса: логово расширили и добавили больше укрытий, здоровье монстра выросло на 20%, а награду за убийство снизили вдвое. Вместо одного кристалла Омолодителя в центре теперь спавнятся три отдельных кристалла по краям арены — каждый разбивается одним сильным ударом в ближнем бою;
  • правки героев: джетпак Дэнни Chimera Mk1 получил жесткие нерфы (запрет использования под проклятием, уязвимость к притягиваниям и замедлениям). Ослабления также затронули умения Вайолет, Медсестры Хэрроу, Крысиного Короля и Соломона;
  • рейтинговый режим: последние шесть добавленных героев потеряли статус «новых» — теперь для них действуют стандартные правила разблокировки и доступна система банов;
  • экипировка: масштабная корректировка параметров вампиризма, предметов на снижение лечения и защитных модификаторов.
Материалы по теме