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Вышел трейлер GTA 6 с русской озвучкой от GamesVoice

Вышел трейлер GTA 6 с русской озвучкой от GamesVoice
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Студия GamesVoice представила релизный трейлер GTA 6 с русской озвучкой. Ролик авторы дубляжа опубликовали в своём VK-канале.

Видео доступно во VK-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice/Rockstar Games.

Перевод видео выполнен в стиле предыдущих работ студии — ранее они выпустили русские озвучки для Clair Obscur: Expedition 33, Star Wars Jedi: Survivor и других популярных проектов. В конце трейлера авторы дубляжа заявили, что герои GTA 6 тоже заговорят русскими голосами «когда-нибудь потом». При этом говорить о полноценной работе над озвучкой пока рано, ведь для игры ещё не анонсировали ПК-версию.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Предстоящий проект сконцентр