Игроки World of Warcraft: Forever создали более 8 млн персонажей в бете

Компания Blizzard представила статистику, посвящённую бете World of Warcraft: Forever. Разработчики опубликовали данные о деятельности геймеров во время проведения тестирования.

Так, пользователи создали более 8 млн персонажей — из них свыше 1,8 млн игроков предпочли героев из новой расы под названием Небеснорождённые. За время проведения беты произошло 1,2 млн дуэлей и 1,1 млн смертей от падений.

Фото: Blizzard

Статистика беты World of Warcraft: Forever