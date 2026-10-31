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Игроки World of Warcraft: Forever создали более 8 млн персонажей в бете

Игроки World of Warcraft: Forever создали более 8 млн персонажей в бете
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Компания Blizzard представила статистику, посвящённую бете World of Warcraft: Forever. Разработчики опубликовали данные о деятельности геймеров во время проведения тестирования.

Так, пользователи создали более 8 млн персонажей — из них свыше 1,8 млн игроков предпочли героев из новой расы под названием Небеснорождённые. За время проведения беты произошло 1,2 млн дуэлей и 1,1 млн смертей от падений.

Фото: Blizzard

Статистика беты World of Warcraft: Forever

  • 8 862 354 — столько создано персонажей;
  • 1 889 084  — столько создано персонажей расы Небеснорождённые